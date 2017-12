Auf Astra 28,2° Ost tut sich was und das zur Freude aller, die gern schnelle Wagen und Räder in Aktion erleben.



Der Sender Motorsport.tv beschäftigt sich, wie es der Name vermuten lässt, mit allem rund um den Motorsport. Bereits am 1. September 1999 ging der Kanal als Motors TV auf Sendung. Die Umbenennung in Motorsport.tv erfolgte am 1. März 2017.