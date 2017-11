Astronaut Alexander Gerst erklärt den Mond

Nachdem er bereits im Frühjahr ein "Sendung mit der Maus"-Spezial über die Sonne mitgestaltet hat, ist Alexander Gerst nun mit einer Ausgabe über den Mond bei der Kult-Kindersendung zurück.



Astronaut Alexander Gerst wird vor der letzten Vollmondnacht des Jahres erneut in der "Sendung mit der Maus" zu sehen sein. Dieses Wochenende, am Sonntag, den 3. Dezember, zeigt das Erste die Mond-Spezialausgabe der "Sendung mit der Maus" um 9.30 Uhr, im KiKA läuft die Sendung kurze Zeit später, um 11.30 Uhr.