Auch Alexa im Fußballfieber

Pünktlich zur morgen beginnenden Fußball-WM erweitert Amazon das Repertoire von Alexa. Damit um Fußball-Experten wie auch Laien gleichermaßen humorvoll sowie informativ durch den Fußball-Sommer begleitet werden.



Amazon Alexa bietet auf der Echo-Familie ab sofort den WM-Live-Stream. Einfach Alexa fragen: "Schalte Fußball ein" oder beispielsweise "Schalte Deutschland gegen Mexiko ein" und schon lassen sich die Spiele des Turniers direkt auf Echo Show oder Echo Spot ansehen.