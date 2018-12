Auch Axel Prahls Quote war "Extraklasse"

Axel Prahl auf Abwegen, mal nicht im "Tatort" beim Ersten, sondern in einer Komödie im ZDF - und trotzdem klappte es mit der Quote.



Schauspieler Axel Prahl ist als "Tatort"-Kommissar in Münster bereits hervorragende Einschaltquoten gewohnt. Aber auch wenn der 58-Jährige mal das Genre wechselt, stimmt die Publikumsresonanz: Die ZDF-Komödie "Extraklasse", in der Prahl einen Lehrer wider Willen mimt, interessierte am Montagabend ab 20.15 Uhr 6,50 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 20,7 Prozent.