Auch Vodafone vermeldet massive Störungen im Kabelnetz

Nachdem es im Unitymedia-Netz bereits über Tage aufgrund von Wartungsarbeiten zu bundesweiten Ausfällen gekommen war, erwischte es nun auch Vodafone-Kunden. Der Grund für die Störungen war hier allerdings ein anderer.



Bei Vodafone hat es am Mittwoch Probleme beim Telefonieren über Kabelanschlüsse gegeben. Betroffen davon seien rund 80 000 Haushalte in ganz Deutschland, sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Abend in Düsseldorf.