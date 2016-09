Auch mit 70 bleibt Oliver Stone politisch und unbequem

Zwar feiert der US-Regisseur Oliver Stone am heutigen Donnerstag seinen inzwischen 70. Geburtstag, bleibt aber dennoch politisch, kritisch und unbequem. So zielt auch sein neustes Werk "Snowden" über den NSA-Wistleblower Edward Snowden auf sein Heimatland USA ab.



Mit seinen Filmen hat sich Oliver Stone schon immer viele Feinde gemacht und jetzt legt er sich erneut mit den Mächtigen in seinem Heimatland an. Schon während der Dreharbeiten zu seinem neuen Werk über den Whistleblower Edward Snowden habe es Probleme gegeben, sagte der US-Regisseur jüngst bei einem Filmfestival in Idaho. "Wir sind nach Deutschland gegangen, weil wir uns in den USA nicht mehr entspannt gefühlt haben", zitiert ihn der "Hollywood Reporter". "Wir haben uns gefährdet gefühlt. Wir wussten nicht, was der US-Auslandsgeheimdienst NSA vielleicht machen würde. Also sind wir in München gelandet, das war eine schöne Erfahrung."



"Snowden" soll in Deutschland am 22. September in die Kinos kommen - eine Woche nach dem 70. Geburtstag des Regisseurs am Donnerstag. Der Film, für den sich Stone mehrfach in Moskau mit dem Whistleblower Snowden traf, ist typisch für den Oscarpreisträger - politisch, kritisch, unbequem und immer mit dem Finger in den Wunden seines amerikanischen Heimatlandes. So prangerte er unter anderem in "Platoon" (1986) das brutale Vorgehen der GIs im Vietnamkrieg an, in "Natural Born Killers" (1994) thematisierte er die Haltung seiner Landsleute zur Gewalt und in "Wall Street" (1987) nahm er die Machenschaften der Finanzwelt aufs Korn.