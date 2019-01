Auf Rot folgt Gelb: ARD bringt neue Hbb-TV-Startleiste

Zeitversetztes Fernsehen wird immer beliebter und mit der HbbTV-Funktion des Smart-TVs auch immer einfacher. Die ARD setzt dabei künftig auf gelb.



Nach dem Motto "So einfach wie möglich, so komplex wie nötig", finden Zuschauerinnen und Zuschauer mit dem Klick auf die rote Taste der Fernbedienung ab dem 8. Januar eine optisch neu gestaltete ARD Startleiste. Schon beim Einschalten der öffentlich-rechtlichen Senderfamilie finden Nutzerinnen und Nutzer den so genannten "Red Button"-Hinweis im neuen Design und mit ästhetisch ansprechend platzierten, ausgewählten Programmhinweisen.