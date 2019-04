Aufrüsten auf vier Rädern: So kommt DAB Plus ins Auto

Laut dem Digitalradio Büro Deutschland verfügen bereits 40 Prozent aller Neuwagen serienmäßig über DAB Plus. Aber auch alle anderen können ihr Gefährt aufrüsten.



Auch wenn DAB Plus immer mehr auf dem Vormarsch ist, fahren viele Autos noch ohne ein entsprechendes Radio über die Straßen. Das Digitalradio Büro Deutschland rät jetzt zum Umrüsten.