Ausnahmsweise zweimal Bundesliga bei Eurosport am 22. Spieltag

In der Bundesliga geht spannend zu: Drei Punkte trennen den Tabellenfünften Eintracht Frankfurt vom zehntplatzierten SV Werder und Bayern München konnte letzte Woche Platz zwei der Tabelle erobern. Wie es weiter geht, zeigen Sky und Eurosport live.



Im Nachbarschaftsduell empfängt heute Abend der FC Augsburg den Rekordmeister aus München. Die Partie ist live bei Eurosport zu sehen. Anstoß ist 20.30 Uhr. Bei Sky gibt es in "Bundesliga kompakt" ab 22.30 Uhr eine Zusammenfassung des Spiels.