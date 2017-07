BBC-Moderatorinnen protestieren gegen ungleiche Bezahlung

Mehr als 40 Moderatorinnen und Journalistinnen der britischen Rundfunkanstalt BBC haben gegen ungleiche Bezahlung im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen protestiert.



In einem offenen Brief forderten sie BBC-Generaldirektor Tony Hall auf, sofort zu handeln. Zuvor war bekanntgeworden, dass von 96 Top-Verdienern bei der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt nur ein Drittel Frauen sind ( DF berichtete). "Wir leben im Zeitalter der Gleichberechtigung, und die BBC ist eine Organisation, die stolz auf ihre Werte ist", heißt es in dem Schreiben, das am Samstagabend veröffentlicht wurde.