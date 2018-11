BBC Player jetzt als Prime Channel verfügbar

Ab sofort ist eine große Auswahl von britischen Fernsehproduktionen im BBC Player als Channel bei Amazons Video-Plattform zugänglich. Enthalten ist im Angebot auch die unsterbliche UK-Serieninstitution "Dr. Who".



Wer sich jedoch statt dem "Tatort" lieber Produktionen des britischen Öffentlich-Rechtlichen Fernsehens zu Gemüte führt, musste bislang in der Regel bei Amazon für einzelne der zahllosen hochqualitativen Dokus, Serienformate und Filme Leihgebühren zahlen.