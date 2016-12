BLM: Mehrere TV-Sender dürfen analog weiter senden

Außerhalb des Unitymedia-Verbreitungsgebietes wird es die nächsten Jahre noch analoges Kabelfernsehen geben. Die analoge Verbreitung von TV-Programmen stand auch auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung der Bayerischen Medienhüter.



Fernsehen ist auch Ende 2016 noch nicht komplett digital, hinkt das Kabelfernsehen doch Satellit und Antenne noch hinterher, die schon seit Jahren nur noch digital verbreitet werden. Auch wenn Unitymedia im nächsten Jahr die Analogabschaltung in seinem Netz angehen will, gilt das nicht für andere Anbieter. So werden außerhalb des Unitymedia-Verbreitungsgebietes die nächsten Jahre zahlreiche Fernsehsender noch anlog im Kabelnetz verbreitet - so auch in Bayern. Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner Sitzung am Donnerstag die analoge Verbreitung mehrerer TV-Programme bis Ende 2018 verlängert.