BLM verlängert Zulassungen für Regionalprogramme

Donau TV Deggendorf und Tele Regional Passau dürfen weitersenden. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien verlängerte die Lizenzen für Kabel- und Satellitenübertragung jeweils um acht Jahre.



Die beiden Regionalsender Tele Regional Passau und Donau TV Deggendorf haben dadurch Planungssicherheit bis ins Jahr 2025. Beide Kanäle produzieren hauptsächlich tagesaktuelle Nachrichten-Magazine für ihre jeweiligen Sendegebiete, aber auch Special-Interest-Formate.