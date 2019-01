BLM vs. ZUFFA KK Ltd.: Rechtsstreit um Ultimate Fighting

Verletzen „The Ultimate Fighter“, „UFC Unleashed“ und „UFC Fightnight“durch ihre extreme Gewaltdarstellung das Leitbild des Rundfunks? Gerichte sehen es bisher anders. Nun erhebt die BLM Verfassungsbeschwerde.



Die nächste Runde in Sachen Ultimate Fighting: Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat diese Woche gegen die Urteile des Verwaltungsgerichts München vom 9. Oktober 2014 und des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 20. September 2017 Verfassungsbeschwerde beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof erhoben. Aus Sicht der Landeszentrale höhlen die Urteile der Fachgerichte das in Art. 111a der Bayerischen Verfassung verankerte Trägerschaftsprinzip aus.