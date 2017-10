BR präsentiert neue Mediathek

Im Rahmen der Medientage München hat der Bayerische Rundfunk seine neu gestaltete Mediathek vorgestellt. Mit einem neuen Design soll sie leichter zu bedienen sein und personalisierte Empfehlungen liefern.



Auf den Medientagen München hat der Bayerische Rundfunk seine neue Mediathek präsentiert. Diese hat ein moderneres Design und bringt eine leichtere Navigation mit. Durch personalisierte Empfehlungen gibt es maßgeschneiderte Infos zu aktuellen Themen. Zuvor gab es nach Angaben des Senders eine umfangreiche Testphase, sodass nun etwaige Fehler ausgemerzt sein sollten.