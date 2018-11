BR setzt weiter auf die fränkische Fastnacht

Die fränkische Fastnacht wird beim Bayerischen Rundfunk (BR) auch in Zukunft hochgehalten. Das närrische Treiben im Norden des Freistaats wird über 2019 hinaus gezeigt.



Der BR-Quotenrenner "Fastnacht in Franken" sei "ein Ereignis, das bundesweit geschätzt wird", sagte BR-Fernsehdirektor Reinhard Scolik am Freitag in Nürnberg. "Das merken wir an den Einschaltquoten."