BVDW stellt professionelle Plattform für Virtuelle Realität ins

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) hat am Donnerstag eine Wissensplattform für sogenannte Virtual- oder Mixed- Reality-Lösungen online gestellt.



Die Initiative richtet sich vor allem an Unternehmen und will Möglichkeiten für den professionellen Einsatz der neuen Technologien erschließen und aufzeigen. Noch vor gar nicht langer Zeit galt 2017 als das Jahr des Durchbruchs für Virtuelle Realität, aber dazu kam es bisher nicht. "Alle warten noch immer auf den "iPhone-Moment", doch die überschwängliche Begeisterung ist bislang ausgeblieben", sagte Jonas Larbalette, VR-Experte des Partners MediaCom.