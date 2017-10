"Babylon Berlin" vor TV-Premiere bereits in 60 Länder verkauft

Noch ist offen, ob die historische "Babylon Berlin" in Deutschland ein Publikumserfolg wird oder nicht. Aber eines scheint schon jetzt festzustehen: Ins Ausland verkauft sich der Stoff recht gut.



60 Länder hätten die 16-Stunden-Serie bereits erworben, teilte die Vertriebsfirma Beta Film, die auch an der Produktion beteiligt ist, einen Tag vor der heutigen Erstausstrahlung auf Sky 1 in München mit.



Darunter befänden sich unter anderem die USA, Australien, Spanien, Italien, Frankreich, Russland, alle skandinavischen Länder, die Niederlande, Belgien, Kasachstan, Aserbaidschan und die Ukraine.