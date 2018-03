"Bad Banks": Ab heute bei Arte - am Wochenende im ZDF

Die Welt der Banken bleibt dem Normalbürger zumeist verschlossen. Jetzt blickt eine TV-Serie auf Arte und im ZDF hinter die Kulissen.



Eine Bank muss nicht nur Geschäfte, sondern auch Gewinne machen. Was macht das mit den Mitarbeitern, wie halten sie den ständigen Druck aus, erfolgreich zu sein? Davon wird in der Serie "Bad Banks" erzählt, die an diesem Donnerstag und Freitag (jeweils ab 20.15 Uhr) auf Arte zu sehen ist. Außerdem wird sie zwischen dem 3. und 5. März zu späterer Stunde im ZDF (21.45 Uhr, 22 Uhr und 22.15 Uhr) gezeigt.