Bad News für Spotify

Die Spotify-Aktie schwächelt, obwohl das Unternehmen einen Aktienrückkaufs ankündigt, der normalerweise für Aufwind sorgt.



Die Ankündigung von Spotify, eigene Aktien für bis zu eine Milliarde Dollar zurückzukaufen, hat der schwächelnden Aktie am Montag keinen Auftrieb geben können. Das Papier des Musikstreaming-Marktführers gab im frühen US-Handel am Montag sogar leicht um 0,50 Prozent nach. Aktienrückkäufe sorgen üblicherweise für einen deutlichen Anstieg der Aktienkurse.