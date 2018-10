Bahn macht Breitband

Breitbandnetz an allen Bahnstrecken – das ist der Plan den Bund und Bahn zurzeit diskutieren.



Das Breitbandnetz in Deutschland könnte bald mit Hilfe der Deutschen Bahn ausgebaut werden. Dazu soll entlang nahezu des gesamten 33 000 Kilometer langen Schienennetzes Glasfaser verlegt werden, wie die Deutschen Presse-Agentur aus dem Umfeld der Projektplanung erfuhr. Vertreter des Eigentümers Bund diskutierten derzeit mit der Bahn über die Realisierung und Finanzierungsvarianten des Vorhabens, hieß es.