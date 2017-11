Bambis für Joachim Gauck, Claudia Schiffer und Helene Fischer

In Berlin wurden die Bambis verliehen. Wer sind die Gewinner? Und was waren die emotionalen Momente des Abends?



Tränen bei Diane Kruger, eine schmissige Dankesrede von Fatih Akin, Auftritte von Helene Fischer und ein bisschen Hollywood: In Berlin ist am Donnerstagabend zum 69. Mal der Medienpreis Bambi verliehen worden. Heino Ferch (54) und Alicia von Rittberg (23) wurden mit dem Preis in der Schauspiel-Sparte ausgezeichnet. Zum besten Film kürte die Jury die Flüchtlingskomödie "Willkommen bei den Hartmanns".



Einige Preisträger standen wie üblich bereits vorab fest. Der australische Schauspieler Hugh Jackman erhielt die erste Trophäe des Abends. Seine deutsche Kollegin Iris Berben würdigte ihn für seine Leistung im Entertainment.