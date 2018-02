Banken, Bunker und Parfüm - Serien erobern die Berlinale

Serien aus Deutschland werden in den Streamingdiensten immer wichtiger. Auf der Berlinale bieten Produzenten und Regisseure Einblick in ihre Arbeit.



Arthur lässt sich die Hand abtrennen und will dafür die Versicherung abkassieren. Eine Familie sucht Schutz vor dem Weltuntergang. Ein Berliner DJ gerät in die Fänge der Mafia. Komisch, makaber und düster geht es zu in den deutschen Serien, die jetzt auf der Berlinale und demnächst im Fernsehen oder als Abrufvideo zu sehen sind. Nach "Babylon Berlin", "You are wanted" und "4 Blocks" zeigen die Produzenten aus Deutschland, dass sie auf dem globalen Streaming- und TV-Markt mit Mord, Totschlag (und oft mit Berlin als Kulisse) immer stärker wahrgenommen werden.