"Bares für Rares" wieder in der Primetime

Sie ist eine der erfolgreichsten Daytime-Shows des ZDF. Zum inzwischen fünften Mal bekommt "Bares für Rares" einen zusätzlichen Platz im Abendprogramm.



Das ZDF hievt "Bares für Rares" ein weiteres Mal in die Prime Time. Am Donnerstagabend lässt Horst Lichter wie gewohnt die mittlerweile schon bekannte Riege an Experten echte Schätzchen aus dem üblichen Aufgebot von altem Trödel heraussieben. Erst anschließend geht es für die verkaufswilligen Kandidaten in den Händlerraum.