Bayerische Lokalsender ab Oktober in HDTV via Sat

MX1 gewinnt die Ausschreibung der bmt. Gute Nachrichten für Freunde der bayerischen Lokalsender. Ab Oktober werden die in HD über Astra ausgestrahlt.



Heute gab der globale Mediendienstleister MX1 bekannt, dass er ab dem 1. Oktober 2017 alle 16 bayerischen Lokalfernsehangebote in HD-Qualität über Astra Satellit 19.2 Grad Ost ausstrahlen wird. Dafür stellt MX1 die notwendigen Kapazität auf zwei Astra Transpondern bereit. Außerdem übernimmt das Unternehmen die Signalzuführung und den Uplink der HD-Signale. MX1 gewann den Auftrag im Rahmen einer Ausschreibung der Bayerischen Medien Technik GmbH (bmt). Parallel zur Verbreitung der Sender in HD bleibt die Ausstrahlung der Sender in digitaler Standardqualität (SD) über die Kapazitäten von Astra bis Ende März 2018 bestehen.