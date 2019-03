Bayern 5 verstärkt Hörfunk-Berichterstattung aus der Region

Unter dem Motto "Aus Bayern für Bayern" baut der Bayerische Rundfunk in seinem Hörfunk-Informationsprogramm B5 aktuell die Berichterstattung über Themen aus dem Freistaat aus.



Dazu wird B5 auch noch stärker mit BR24 vernetzt. Ab Montag (18. März) ist die Rubrik "B5 Bayern" in den beiden hörerstarken Zeiten, also zwischen 6 Uhr und 9 Uhr sowie zwischen 15 Uhr und 18 Uhr zwei Mal pro Stunde zu hören.