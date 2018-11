Bayerns Medienminister: Höherer Rundfunkbeitrag wäre "Gift"

Jeder Haushalt in Deutschland muss monatlich 17,50 Euro Rundfunkbeitrag zahlen. Die Ministerpräsidenten beraten nächste Woche in Berlin darüber, ob und wie der Beitrag angehoben wird. Aus Bayern kommt schon mal ein erster Warnschuss.



Bayerns neuer Medienminister Florian Herrmann hat vor den Folgen einer Anhebung des Rundfunkbeitrags gewarnt. "Beitragserhöhungen sind Gift für die Akzeptanz beim Bürger", sagte der CSU-Politiker am Mittwoch bei einem Medienkongress der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft in München.