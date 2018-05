Behandlung aus der Ferne: Weg frei für Telemedizin

Der Deutsche Ärztetag lockert bestehende Regelungen. So können Ärzte Patienten nun auch aus der Ferne behandeln, ohne im Vorfeld ein persönliches Gespräch geführt zu haben.



Wie "heise" vom Deutschen Ärztetag in Erfurt berichtet, ist der Weg für die Telemedizin geebnet. Bisher durften auf Grund des Fernbehandlungsverbots Ärzte neue Patienten nur nach persönlichem Gespräch behandeln. Das soll sich jetzt ändern.