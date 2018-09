Bei Vox trifft der Kindergarten das Altenheim

Der Sender Vox hat sich die bei Red Arrow Studios International die Rechte für das britische Hit-Format "Old People's Home for 4 Year Olds" (Altenheim für Vierjährige) gesichert.



Die Dreharbeiten für den deutschen Ableger sollen am Freitag beginnen. In der Doku-Reihe treffen zehn quirlige Vierjährige auf zehn Senioren, die in einem Altenheim leben. Dabei werden die Rentner eingehend medizinisch untersucht und unter anderem ihr psychisches Wohlbefinden, ihr Gedächtnis und ihre Beweglichkeit erfasst.