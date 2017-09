Benjamin Fischer wird neuer Leiter von ARD Online

Benjamin Fischer, derzeit noch beim Kulturkanal Arte, wird neuer Leiter von ARD Online in Mainz. Einem entsprechenden Vorschlag wurde bei einer Sitzung der Intendanten in Köln zugestimmt.



Die Intendantinnen und Intendanten der ARD haben bei ihrer Sitzung in Köln beschlossen, dem Vorschlag von SWR Intendant Peter Boudgoust zu folgen und Benjamin Fischer zum neuen Leiter von ARD Online zu benennen. Der 38-Jährige ist derzeit noch Leiter der Abteilung IT & Projektentwicklung beim europäischen Kulturkanal Arte in Straßburg. Er folgt auf Heidi Schmidt, die in den Ruhestand wechselt.