Bericht: Deutsche Surfer durch Zusatzprogramm ausspioniert

Täglich werden Millionen von Daten im Internet gesammelt, deren Sicherheit von zahlreichen Experten angezweifelt wird. Nun will der NDR ermittelt haben, dass unzählige, auch private Informationen deutscher User verkauft werden.



Der Alltag, auch die Abhandlung von Geschäften, findet immer mehr im Internet statt. Dabei werden täglich mehrere Millionen von Daten durch soziale Netzwerke oder andere Firmen gesammelt. Diese werden immer wieder verkauft, wobei die Anonymität der Nutzer gewährleistet sein soll. Ein Bericht des Norddeutschen Rundfunks (NDR) legt nun jedoch nahe, dass sich über die verkauften Datensätze sehr wohl Rückschlüsse auf die Privatpersonen gewinnen lassen.