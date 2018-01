Beta Film und Red Bull wollen gemeinsam Serien produzieren

Beta Film betreibt aktuell ohnehin schon weit reichende Expansionspläne. Und nun werden sich die "Babylon Berlin"-Produzenten auch noch mit Red Bull zusammen tun.



Beta Film expandiert - der Film- und Fernsehproduzent Jan Mojto will über seine Firma künftig mit dem Getränkekonzern Red Bull zusammenarbeiten, zu dem auch der österreichische Privatsender Servus TV gehört. Das meldet das Hamburger Medienmagazin "new business" in seiner am Montag, 8. Januar, erscheinenden Ausgabe.