Bibel TV sendet in vier Sprachen

Deutsch, Englisch, Arabisch und Farsi - Bibel TV bietet ein breitgefächertes Sprachenangebot bei seiner Live-Übertragung der Prochrist-Woche an. Das Angebot läuft diese Woche - jedoch nur auf einem Verbreitungsweg.



Die viersprachige Ausstrahlung des Live-Programms von der christlichen Begegnungswoche Prochrist in Leipzig erfolgt ausschließlich über den HD-Kanal von Bibel TV via Satellit (Astra). Die übrigen Varianten (Kabel, DVB-T2, Sat-SD und IPTV) übertragen auf Deutsch.