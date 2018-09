Bibel TV wird 16

Der christliche Sender ist den Weg ins digitale Zeitalter mitgegangen und über immer mehr Empfangswege präsent - ein ökumenischer Dankgottesdienst feiert nun das Jubliäum des Senders.



Dass christliche Einrichtungen den Sprung in die digitale Welt nicht nur verpassen, sondern auch aufgrund der Überalterung des Publikums wenig forcieren, stellt sich im Hinblick auf Bibel TV als unzulässige Verallgemeinerung heraus.