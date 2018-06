Bibel TV zieht Digitalisierungs-Bilanz

BibelTV zieht Bilanz für 2017 - Im Fokus der Entwicklung stehen der Ausbau und die Digitalisierung des Senders.



In den letzten beiden wurde bei Bibel TV die Tansformation vom reinen Spartensender hin zu einem christlichen Medienhaus betrieben. Teil davon war in erster Linie der Ausbau der Verbreitungswege und Nutzungsformen - Stichwort: Digitalisierung.