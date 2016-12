"Big Bang Theory": ProSieben zeigt Jubiläumsstaffel ab Januar

Auch wenn man angesichts zahlreicher Wiederholungen den Überblick verlieren kann: Die im Januar ihre Deutschland-Premiere auf ProSieben feiernde Staffel von "The Big Bang Theory" ist ein Jubiläum. Die Nerds gehen dann in ihre zehnte Season.



US-Sitcoms haben in den vergangenen Jahren auf ProSieben ein langes Leben geführt. Neben der Ausstrahlung der aktuellen Staffeln laufen die alten Folgen im Tagesprogramm nämlich als Dauerschleife. Neben "How I Met Your Mother" gehört auch "The Big Bang Theory" zu den Comedy-Serien, die gefühlt jeder Zuschauer des Privatsenders auswendig kennt. Doch ab 2. Januar kommen doch noch einmal neue Folgen ins Programm. Denn dann zeigt ProSieben die zehnte Jubiläumsstaffel erstmals im deutschen Fernsehen.