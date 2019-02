Bild-Reporter twittert Video von strippenden Polizeischülerinnen

Ob nun ein Promi mal unfotografiert nacktbaden will oder Transfergespräche beim Fußball geheim bleiben sollen – Bild-Reporter machen es öffentlich. Im Falle des geteilten Videos von sächsischen Polizei-Anwärterinnen droht einem Journalisten nun Ärger.



Diese Aufnahmen waren vielleicht nicht für eine breitere Öffentlichkeit gedacht: Polizeischülerinnen tanzen burlesk in einem Handy-Video zu einem Song der US-Sängerin Fergie in den Umkleideräumen der Dienststelle umher und entledigen sich so mancher Uniformteile.