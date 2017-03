Bitkom-Studie sieht großes Interesse an "Digital Health"

Die Möglichkeiten der Digitalisierung machen auch vor dem Gesundheitswesen nicht halt. Dabei erkennt ein großer Teil der deutschen Bevölkerung großes Potential in Angeboten wie der Online-Sprechstunde, wie eine Studie des Bitkom belegt.



Die Menschen in Deutschland stehen der Digitalisierung des Gesundheitswesens laut einer aktuellen Studie weitgehend positiv gegenüber. Demnach gibt es etwa großes Interesse an der Digitalisierung der Patientendaten. Laut Umfrage haben 32 Prozent schon einmal Befunde digital etwa auf einer CD erhalten, 43 Prozent würden die Resultate gerne in digitaler Form bekommen. "Die digitale Übertragung von Unterlagen erleichtert die Kommunikataion zwischen Versicherten, Hausarzt, Facharzt und Krankenhaus und erspart Patienten viele Wege", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder.