"Black Spot": Französische Mystery-Serie kommt zu Amazon Prime

Amazon Prime hat sich die Mystery-Serie "Black Spot" gesichert. Damit läuft die Ausstrahlung in Deutschland exklusiv über den Streamingservice des amerikanischen Onlinehändlers.



"Black Spot" konnte sich in Frankreich schon einen Namen machen, nächstes Jahr kommt sie auch nach Deutschland. Jedoch nicht über das lineare Fernsehprogramm, sondern über den Streamingservice Amazon Prime.