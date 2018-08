Böhmermann moderiert neue Show im XL-Format

Fans von Jan Böhmermann können sich auf eine Sendung mit dem Moderator ohne die übliche Zeitbegrenzung freuen.



Im ZDF soll er am 2. November (23 Uhr) die Show "Lass dich überwachen!" moderieren, von der es schon im April eine Ausgabe auf ZDFneo gab. Damals ging es um ahnungslose Studiozuschauer, die Böhmermann mit teils vergessenen Facebook-Posts, Instagram-Bildern und im Internet verewigten Jugendsünden konfrontierte. Zunächst hatte das Entertainmentportal "goldenekamera.de" über die Neuauflage berichtet.