Bombenfund: RTL muss evakuieren

Der Fund einer Fliegerbombe sorgt in der Kölner Innenstadt für Aufregung. Mehrere Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter evakuieren, betroffen ist auch der Sender RTL.



Aufregung in Köln: Am Montagvormittag wurde im Stadtzentrum eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Aus diesem Grund müssen zahlreiche Gebäude in einem Radius von 500 Metern geräumt werden, betroffen ist auch die Sendezentrale von RTL.

Meldungen zu diesem Thema

RTL: VoD-Angebot startet auch bei Amazon Fire TV

RTL plant neues Senderdesign für 2017

RTL2: Trennungsshow von Sarah und Pietro zieht sich hin

Entdeckt wurde die Bombe bei Bauarbeiten in der Nähe des Köln-Deutzer-Bahnhofs. Wann genau die Evakuierung stattfinden soll, wurde von der Stadt noch nicht bekannt gegeben. Bei RTL wird die Evakuierung keine Auswirkungen auf den Betrieb haben. "Der Sendebetrieb ist nach jetzigem Stand nicht gefährdet", ließ die Mediengruppe RTL via Twitter verlauten. Demnach wird die aktuell laufende Sendung bis 14 Uhr aus dem Sendezentrum ausgestrahlt.