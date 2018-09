Boxen: DAZN zeigt Titelkämpfe, Sport1 Highlights im Free-TV

Schon diesen Sonntag kommt es zum Kampf um die Weltmeisterschaft dreier Verbände im Mittelgewicht: Titelträger Golowkin muss seine Auszeichnungen erneut gegen Herausforderer Saul Álvarez verteidigen - der hatte den Meister im Vorjahr fast entthront.



Das wird kein Selbstläufer für Mittelgewichts-Champion Gennadi Golowkin: Ein Rückkampf mit Saul Álvarez, den der Titelträger schon 2017 nicht besiegen konnte, verspricht Spannung bis zu Letzt.