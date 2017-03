Boxen: Tyron Zeuge vs. Isaac Ekpo

Sat.1 lädt mit RanBoxen zum Superduell: Tyron Zeuge trifft auf Isaac Ekpo. Ob Zeuge seinen WBA-Gürtel gegen seinen Kontrahenten verteidigen kann?



Am Wochenende wird es spannend: Am morgigen Samstag steigt Tyron Zeuge gegen Isaac Ekpo in den Ring. Zeuge steht laut Promoter Kalle Sauerland in der Pflicht, den Kampf für sich zu entscheiden.