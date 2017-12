Braucht der WDR ein extra großes Sparschwein?

Im Hauhalt des Westdeutschen Rundfunks (WDR) klaffen Lücken. Die Devise lautet: Sparkurs. Was hat das für Auswirkungen?



Es dürften keine leichten Gespräche gewesen sein, als der WDR am 19. Dezember seine Haushaltsplanung bis 2021 bekannt gab. Denn die Sendeanstalt verkündet: Die "Finanzsituation bleibt angespannt". Woher stammen die Lücken zwischen den Erträgen?