Bravia XE70-Serie: Vier neue HDR-Fernseher von Sony

Sony lässt sich nicht lumpen und stellt gleich vier neue Fernsehgeräte vor, die ein 4K-HDR-Erlebnis bieten. Alle gehören der Bravia XE70-Serie an.



Mit der Bravia-XE70-Serie prescht Sony ein weiteres Mal vor. Das Ziel soll laut Pressemitteilung eine erstklassige Bildqualität sein, die vor allem durch detailgenaue, kräftige Farben mit viel Helligkeit und einem hohen Kontrastumfang - perfekt mit HDR (High Dynamic Range) umschrieben - erzielt wird.