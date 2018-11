"Breaking Bad" kommt als Kinofilm

"Breaking Bad"-Fans auf der ganzen Welt sind in Aufruhr. Der Grund dafür: Es gibt Pläne darüber, den Chemielehrer, der zum Drogenboss wird, wieder aufleben zu lassen. Ein Film soll bereits in der Mache sein.



Nach fünf Staffeln und 62 Folgen "Breaking Bad" mussten sich Fans auf der ganzen Welt von ihrer Lieblings-Serie verabschieden. Jetzt könnte Walter White diversen Medienberichten zufolge sein Comeback feiern.