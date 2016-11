Breitbandausbau: Bauern fordern schnelles Internet

Die Digitalisierung macht auch vor der Landwirtschaft nicht halt, allerdings besteht dabei einiger Nachholbedarf. Daher fordern die Bauern nun mehr Breitbandanschlüsse, um die Digitalisierung weiter voranzutreiben.



Trotz großer Chancen sind aus Sicht der Bauern wichtige Voraussetzungen für die weitere Digitalisierung der Landwirtschaft nicht erfüllt. "Breitband in der Fläche ist das A und O", sagte Bernhard Krüsken, der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands, am Mittwoch in Berlin. Nach Erhebungen des Verbands hat nur jeder zwanzigste Betrieb einen Internetzugang mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde. Die große Mehrheit liegt deutlich darunter.