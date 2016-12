Bremen: Radio Roland erhält neue UKW-Kapazität

Die Bremische Landesmedienanstalt hat dem Programm Radio Roland eine Zulassung zu einer UKW-Frequenz erteilt. Das Schlagerradio setzte sich gegen vier Mitbewerber durch.



Der Medienrat der bremischen Landesmedienanstalt (Brema) hat dem Programm Radio Roland Zulassung und Zuweisung als Hörfunkveranstalter für die Stadt Bremen erteilt. Gegen vier Mitbewerber konnte sich das Schlagerradio durchsetzen. Nach Angaben der Landesmedienanstalt steht ein genauer Sendestart aber noch nicht fest.