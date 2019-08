Brexit-Boris heute zur Audienz bei Merkel - Phoenix live dabei

Im Zug seiner diplomatischen Offensive gegenüber der Europäischen Union darf der britische Premierminister Boris Johnson heute Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin treffen. Phoenix ist live dabei, wenn Johnson zur Stippvisite eintrifft.



Bei ihrem Zusammentreffen wird es um Fragen des Brexits gehen. Johnson hatte zuletzt in einem Brief an EU-Ratschef Donald Tusk eine offizielle Streichung der Garantieklausel für eine offene Grenze in Irland verlangt.