Bringt "Alles oder nichts" endlich Erfolge für Sat.1-Vorabend?

Eine Daily Soap soll Schwung in den Vorabend bei Sat.1 bringen. "Alles oder nichts" geht bereits heute auf Sendung.



"Alles oder nichts" feiert am heutigen Montag Premiere bei Sat.1. In der Daily Soap stecken die Hoffnungen des Senders für das Vorabend-Programm. Das berichtet "Horizont". Immerhin seien die in den vergangenen Monaten neu gestarteten Formate bisher keine Quoten-Erfolge, heißt es in dem Bericht. Die Rede ist von dem Magazin "Endlich Feierabend!" und der Quizshow "Genial daneben - Das Quiz".